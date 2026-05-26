厚生労働省は２６日、医療法の政令を改正し、６月から医療機関が名乗ることができる診療科名に「睡眠障害」を追加すると発表した。睡眠障害を専門にする医療機関が「睡眠障害内科」や「睡眠障害小児科」などを掲げられるようになり、睡眠の問題に悩む人が通院先を選びやすくなる。医療機関が路上や駅の広告、看板で表示できるようになる。国内では成人の１０％が夜間の不眠症状と日中の眠気などが３か月以上続く慢性不眠障害を