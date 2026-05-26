厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計（概数）の概況」によると、日本では同居20年以上の「熟年離婚」は、統計のある1947年以降で過去最高を更新し続けています。離婚理由は千差万別ですが、なかには「子の離婚」を望む親も……。いったいなぜなのか。また、そんなことは可能なのか。「息子と嫁を別れさせたい」と弁護士のもとを訪れた、69歳女性の事例をみていきましょう。弁護士が解説します。「息子と嫁を別れさせた