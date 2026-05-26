巨人に激震が走った。【もっと読む】阿部監督のせい？巨人「マエケン取り失敗」の深層セ・パ交流戦開幕を翌日に控えた昨25日夜、阿部慎之助監督（47）が、暴行容疑で現行犯逮捕された。東京・渋谷区の自宅で18歳の長女をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。家族から相談を受けた児童相談所から通報があり、駆けつけた渋谷署員に逮捕された。阿部容疑者は、自宅で長女と15歳の次女が言い争いをしていたことから、「静かにしろ」