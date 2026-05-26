8K・WiFi・赤外線暗視対応。日常からVlog撮影までこなす次世代デジタルカメラが登場 L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都、代表取締役：志田英知）は、日常撮影から旅行、Vlog制作、イベント記録まで幅広く活用できる、多機能デジタルカメラの最新モデルを発表しました。 近年、SNSや動画配信サービスの普及により、「思い出を残す」だけではなく、「映える映像を手軽に撮りたい」というニーズが急