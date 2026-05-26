巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表。その影響もあり、東京ドーム内の売店からは阿部監督がプロデュースしたコラボ弁当「あべんとう」の販売が中止となった。売店ではコラボグルメをPRするのぼりが掲げられていたが、阿部監督のものは消えていた。他にも東京ドームに隣接するショップから関連グッズが撤収され、一部商品の発売延期も発表