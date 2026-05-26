仲良くなれたらいいけれども、距離感は大事にしておきたいママ友という存在。距離感を測る上でも、呼び方は重要な要素かもしれませんね。先日ママスタコミュニティには「ママ友って名前呼び？」というタイトルで、ママ友からの呼ばれ方に関するこんな投稿が寄せられました。『あんまり面識はないし、下の名前も教えていない同じクラスのママさんから、いきなり「◯◯（下の名前）ちゃん」と呼ばれてびっくりした。自分は別に（子ど