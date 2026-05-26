「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）阿部監督の逮捕、電撃辞任を受け、巨人・橋上秀樹監督代行が報道陣に対応。「残念ではありますが、（辞任は）致し方ないのかなと思っています」と語った。阿部監督とも直接やり取りを交わしたという。「昨日、今日と話しをさせていただきました。ただただ、申し訳なかったということを言ってました」と明かした。阿部監督と同じ安田学園出身で、２５年から巨人コーチに復帰。