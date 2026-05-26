シンガーソングライターのキタニタツヤ（30）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン0」（月曜深3・00）が、6月末をもって終了することがわかった。26日未明の生放送で電撃発表された。同番組は今年4月にスタートしたばかりで異例の終了。「精神や体力面で負荷」と理由を説明した。キタニは生放送中盤に「番組からのお知らせ」として「来月、6月29日の生放送をもって最終回を迎えること