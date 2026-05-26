巨人ファンのお笑いタレント、山田邦子が26日、ブログを更新し、「巨人軍の監督」というタイトルで自身の思いをつづった。 【写真】中畑清も好きだけど→大の巨人ファンの苦しい胸中 山田は「次は誰が監督になる?高橋由伸……か、いっときだけ原辰徳に戻すとか……ムムムム……中畑清も好きだけどとにかく選手の皆さんにはがんばって欲しい」と複雑な胸中を表した。 プロ野球巨人は25日、阿部慎之助監督が娘へ