タレントのアレン様が、25日放送のフジテレビ『ネプリーグ』（毎週月曜後7：00）に出演。年齢を公表した。【全身カット】若く見える？年齢を公表したキラキラのアレン様番組では“令和のカリスマ”チームとしてアレン様が登場。ネプチューンの堀内健が「アレン様おいくつなんですか」と質問すると、アレン様は「私は非公開なんだけど、実は32、33？」と答えた。原田泰造が「言っちゃっていいんですか」と聞くと、「もう言