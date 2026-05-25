集中力を高めるには、どうすればいいのか。サイエンスジャーナリストの鈴木祐さんは「複数の研究論文を読み解くと、やはりカフェインは非常に優れている。ただ、脳への作用が強く、取り扱いには注意が必要だ。最大の効果を得るには、正しい摂り方がある」という――。※本稿は、鈴木祐『人生を変える科学的な集中術』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kohei_hara※写真はイメージです - 写真＝i