ジョナサン・アイブがデザインをゼロから手掛けることでも注目されてきた、フェラーリ初のBEV（フル電動自動車）が5年の歳月を経てついに発表された。いかなるデザイン言語が持ち込まれ、BEVをどう再定義したのか。ローマの発表会場からのレポート。