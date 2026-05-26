韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が午後1時ごろ、北西部の定州付近から朝鮮半島西側の黄海上に向けて近距離弾道ミサイルなどを数発、発射したと発表しました。北朝鮮の弾道ミサイル発射は先月19日以来のことです。韓国軍は、追加の発射に備えて監視と警戒を強化しています。