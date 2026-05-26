犬が『苦手な人』に見せるサイン 1.触ろうとすると逃げる 犬は苦手な人が近づくと逃げようとします。犬を撫でようとしたらビクッとして姿勢を低くした、後ずさりしたといった経験がある人は多いと思います。 リードが繋がっていなければ走って逃げられることもあるでしょう。相手から距離をとろうとして飼い主の後ろに隠れる犬もいます。 2.尻尾が下がる 犬は不安や恐怖を感じているとき尻尾を下げます。