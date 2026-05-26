「巨人３−８ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）巨人が交流戦初戦でソフトバンクに大敗し、今季ワーストの５連敗を喫した。先発の則本は４回を６安打５四死球、７失点で３敗目。交流戦初戦は２３年から４連敗となった。移籍後いまだ勝利のない則本が今季６度目の先発マウンドに上がったが、負の連鎖を止めることはできなかった。三回１死から正木に先制の２号ソロ、２連続四球で塁を埋めて今度は栗原に１３号３ランをバ