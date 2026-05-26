アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが、クラブからの契約延長オファーを拒否したようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。2022年のカタール・ワールドカップでは母国アルゼンチンの優勝に貢献したアルバレスは、2024年夏にマンチェスター・シティからアトレティコへ加入。豊富なシュートバリエーションや高いキック精度を武器に今季も公式戦49試合で20ゴール9アシストを記録している。そんなア