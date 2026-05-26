4月にNetflixで配信が始まったドキュメンタリー『Trust Me: The False Prophet（邦題『サミュエル・ベイトマンの狂気一夫多妻制カルト教団の闇』）』が、アメリカのモルモン系原理主義カルトで起きた一連の事件を描き、衝撃を与えている。《写真を見る》未成年24人を含む80人の妻を得たFLDS教団のウォレン・ジェフス、ベイトマンの14番目の妻の現在の姿舞台はFLDS（末日聖徒イエス・キリスト教会原理派）。モルモン教主流派