子どもは欲しいかどうか、結婚前に確認するもの。だけど「いつか気が変わるだろう」と期待して結婚する人もいるようで？今回は、そんな男性のエピソードをご紹介します。母親になるんだからしっかりしろよ「結婚前から、妻は子どもを望んでいませんでした。僕は子どもが欲しかったけど、妻のことが好きだったし、いつか気持ちが変わるかもしれないと期待して結婚しました。だけど結婚後、6年たっても妻の気持ちは変わらず……。