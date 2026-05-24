「今日、引退を発表されたのですよね。長年のご活躍でのお気持ちはいかがですか」【写真あり】「赤ワンピース」で、りくりゅうペアに笑顔で言葉をかける佳子さま天皇、皇后両陛下が主催する春の園遊会が4月17日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれた。声優の野沢雅子さんや昨年、ノーベル化学賞を受賞した京都大学特別教授の北川進さん、プロ野球ソフトバンクホークス球団会長の王貞治さんら約1400人が出席し、両陛下と長女の愛子