news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「世界初薬物容認”スポーツ大会記録更新で“賞金1.6億円”」についてお伝えします。◇◇◇アメリカラスベガス。24日、幕を開けたのは――。記者「今、選手らがスタートポジションにつきました。選手、報道陣、会場全体からは異様な緊張感が漂っています」オリンピックなどで禁止されている薬物の使用を認めた国際大会「エンハンスト・ゲームズ」。主要な国際大会として