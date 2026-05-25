《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》5月23日、Xでこう綴ったのはミュージシャンでタレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公開）。自身の冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）から突然の降板を宣言し、波紋を広げている。発端は、18日放送の同番組だった。番組内のサッカー企画で、あのは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」との質問に「鈴木紗理奈！」と実名で回答。