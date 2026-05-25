元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が24日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）に出演し、作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）からの“匂わせメール”について明かす場面があった。この日は東京・後楽園周辺を旅し、宇宙体感施設「Space Travelium TeNQ」を訪問。すると柏木は「15年ぐらい前に“絶対言うな”って言われてるんですけど、1回言ってみていいですか」と前置きして秋元氏から届いたメールの内容