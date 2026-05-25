エンハンスト・ゲームズドーピング薬物）容認の総合大会「エンハンスト・ゲームズ」が23日（日本時間24日）、米ネバダ州ラスベガスで行われ、競泳の男子50メートル自由形で“世界新記録”が誕生した。クリスチャン・ゴロメエフ（ギリシャ）が20秒81をマークし、従来の世界記録である20秒88を上回った。世界水泳連盟の公式記録としては認定されないが、ファンを驚かせている。エンハンストは「強化された」を意味する。ドーピ