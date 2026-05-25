兵庫県西宮市の電車内で通学中の女子中学生に対し、制服の上から尻を触るわいせつな行為をしたとして、大阪市職員の65歳の男が25日、逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、大阪市職員の林哲生容疑者（65）です。 警察によりますと、林容疑者は4月20日午前7時17分から22分までの間、阪急甲東園駅から西宮北口駅間を走行中の電車内で通学途中の13歳の女子中学生に対し、服の上から尻を触るわいせつな行為をした