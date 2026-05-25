歌手でタレントのあのが、「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）で、タレントの鈴木紗理奈（48）を“嫌いな芸能人”として実名で挙げた件が大騒動に発展している。【写真】あのちゃん追い風だった女優業に暗雲の炎上！「嫌いな芸能人」発言で反撃される痛恨鈴木は自身のSNSで、《私が出てもない番組で》《普通にいじめやん》と不快感をあらわに。これに対し、テレビ朝日は「配慮が足りなかった」と謝罪コメントを発表した。さ