俳優の東出昌大が、25日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#4に出演。自身の死生観を明かした。【写真】超自然体！大自然の中で“究極の死生観”を語った東出昌大#4のゲストには、競泳選手の瀬戸大也と、プロボクサーの那須川天心が登場した。激しい雷雨に見舞われ、一時は東出から「覚悟しましょう」とビバーク（緊急野営）の可能性が告げられるほどの過酷な状況となった今回の野営。