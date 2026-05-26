「女手一つで育ててくれた親に、恩返しをするのは当たり前」--そんな美談として語られがちな“親孝行”が、現代のホワイトカラーや労働者を破綻させる「新型貧乏」の引き金になっている。美しき家族愛の裏で静かに進行する、「親孝行地獄」という名の搾取のリアルに迫る。◆親への思いが生活破綻の要因に同居母に搾り取られる生活費と週1万円の小遣い。赤字は体を売って補塡家計も心も限界。でも結局また手を差し伸べちゃう