WEリーグアウォーズが開催WEリーグの2025-26シーズンの表彰式にあたる「WEリーグアウォーズ」が5月26日に東京都内で開催され、優勝したINAC神戸レオネッサのMF成宮唯が初のMVPに輝いた。4シーズンぶり2回目の優勝に導いたINACでキャプテンを務めた成宮は、リーグ22試合の全てでフル出場を果たす大車輪の活躍ぶりを見せた。シーズン直前に東アジアカップ、3月には女子アジアカップといったなでしこジャパンに選出されての活動に