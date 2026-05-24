Kis-My-Ft2宮田俊哉が手がけた小説『境界のメロディ』（KADOKAWAメディアワークス文庫）の発売2周年を記念して24日、同作ポータルサイトがオープンし、新規イラストが公開された。また、グッズの制作が発表された。【画像】『境界のメロディ』ビジュアル『境界のメロディ』は、宮田による音楽×青春を題材とした物語。2024年5月24日に小説1巻が発売され、翌年5月から月刊コミック誌「ヤングエース」で連載がスタート。同年