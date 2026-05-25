あのちゃん”こと、タレントのあのが5月23日、自身の公式Xを更新して突然の冠番組降板を宣言した。発端は18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、あのが「嫌いな芸能人」に「鈴木紗理奈」と実名告白したことだ。【写真】「もう続けたくない…」あのが公開した“炎上番組”の裏事情あのちゃんの意味深な投稿番組内で堂々と名前を出された鈴木は、これに反応。インスタグラムのストーリーズで《私が出てもない番