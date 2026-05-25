年次を重ねて昇進していくのが当たり前だった日本社会で、若手を責任者や代表取締役などの役職に「異例抜擢」する会社が増えている。就任時はメディアで注目を集めるものだが、その後は経営などに支障は生じていないのか。現場のリアルに迫った--。◆就任後、数か月はまともに社長業ができなかった取材当日、JR秋葉原駅近くにある「カレーハウスCOCO壱番屋」（ココイチ）の店舗を訪れると、「社長」は制服姿で現れた。諸沢莉乃さん