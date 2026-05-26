グラビアアイドルの楠エマが24日、自身のインスタグラムを更新。大相撲夏場所観戦で東京・両国国技館を訪れ、級友の関取と再会したことを報告した。 【写真】どちらも「立派に」育って…仲良し同級生でパチリ 千秋楽を振り返った投稿に続けて、「そしてなんとなんと、本当にたまたまなんだけど高校の同級生、欧勝馬関と会えたーーーーーーー!」とつづり、幕内力士の欧勝馬と撮影