ロシア北西部の港にベルギーから寄港した天然ガスを運ぶタンカーに機雷が取り付けられているのが見つかりました。ロシア側はテロの可能性があるとして捜査しています。【映像】機雷が見つかったタンカーの様子FSB＝ロシア連邦保安庁は25日、ベルギーのアントワープからロシア・レニングラード州の港に20日に到着した天然ガスタンカーに「磁気機雷2個が取り付けられているのが見つかった」と明らかにしました。それぞれの機雷