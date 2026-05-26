タレントのヒロミ（61）が、26日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に生出演。プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督の逮捕報道について言及した。【動画】渋谷署には多数の報道陣…釈放された阿部監督の乗っていた車両「ヒロミさん、いかがですか？」と聞かれ、「いや、このニュース見てびっくりしましたよ、本当に。何があったのかなと思って、いろいろニュース見ていたんですけど」と振り返り。「どういう状況