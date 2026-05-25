5月16日から2日間、愛媛県を訪問された天皇、皇后両陛下は、17日に「愛媛県立とべ動物園」に足を運ばれた。【写真】雅子さまが別れ際に「名残惜しいわ」とこぼされたホッキョクグマのピース雅子さまが『涙が出ちゃう』とおっしゃった「西日本屈指の規模を誇る同園は、日本ではじめて人工哺育に成功したホッキョクグマの“ピース”が有名です。到着された両陛下はクマ舎へ移動され、ホッキョクグマのピースとご対面されました。ピ