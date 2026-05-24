ホワイトソックス内でも評価が高まっている村上(C)Getty Images村上宗隆（ホワイトソックス）を取り巻く“フィーバー”は、いまだ収まる気配がない。メジャーリーグ1年目も約2か月が経過し、26歳の和製大砲は早々と水に慣れ、目に見える“結果”で周囲を圧倒している。現地時間5月22日時点で50試合に出場し、打率は.246だが、ア・リーグトップの17本塁打をマーク。さらに36打点（リーグ3位）、出塁率.387（同9位）、長打率.554