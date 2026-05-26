◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）５回の巨人の攻撃中に珍プレーが起きた。無視二塁、高梨の代打・若林が空振り三振したノーバウンドの球を捕手・海野がミットに当てて捕球できず。白球は一塁ベンチ方向に転がった。この球がベンチ前で着席していた球場係員の目の前に勢いよく転がったが、ファウルと勘違いしたのか、係員が捕球。インプレーなら振り逃げがある状況で海野は追いか