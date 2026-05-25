中国の習近平国家主席が、北京でのアメリカのトランプ大統領との首脳会談で、高市総理大臣を名指しして強く非難していたと、イギリスメディアが報じました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは24日、習主席が米中首脳会談で、高市総理を名指しして日本の「再軍備化」を強く非難したと伝えました。習主席は声を荒らげるなど感情的に批判し、2日間の首脳会談で最も激しい場面だったとしています。これに対し、トランプ大統領は、