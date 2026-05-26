モーニング娘。'26の公式Xが26日に更新され、結成30周年を迎え、新メンバーが加入すると予告した。【動画あり】モーニング娘。'26とBEYOOOOONDSに新メンバー加入へ「重大発表」として、「2028年に『結成30周年を迎えるハロー！プロジェクト。『Hello! 30th Anniversary Project』のひとつとして、次なる未来へ向けた新たな歩みを進めるための、新メンバーが加入します。これから数週間に渡り、その全貌を公開！」と伝えた。