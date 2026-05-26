記事ポイント芸能生活50周年のルー大柴氏、富山県立大学准教授の立田真文氏、APAコーポレーション代表の岡田憲己氏ら4人が2026年3月に渋谷スクランブルスクエアで特別対談を実施水溶性ケイ素（シリカ）の日常的な取り入れ方と、非晶質・結晶質の安全性の違いについて解説農業・畜産・半導体素材SiCへの応用など、ケイ素の可能性が産業分野にも広がっている APAコーポレーション「ケイ素umo」 主催：株式会社