トラックドライバーの労働環境を改善するため、2024年4月から時間外労働の年間上限が960時間となった。当事者に働き方が変わったかどうかを質問すると、意外な実態が浮かび上がった。物流ジャーナリストの坂田良平さんがリポートする――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■「2割長く、2割安い」過酷な職業「物流の2024年問題」では、働き方改革関連法によってドライバーの残業時間に