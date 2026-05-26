巨人の山口寿一オーナー（６９）が２６日に都内の球団事務所で報道陣の取材に応対。前巨人監督・阿部慎之助氏（４７）の辞任について言及した。阿部前監督は前日２５日都内の自宅で姉妹の喧嘩を仲裁しようとしたところ、長女（１８）と口論になり襟元を掴み投げ飛ばすなどして暴行した。その後、ＣｈａｔＧＰＴに児童相談所への通報をすすめられた娘が児童相談所に通報。匿名で通報を受けた児童相談所が警視庁渋谷署へ連絡し、