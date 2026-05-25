5月15日、ダウンタウンの浜田雅功が、10月からNetflixで配信されるドラマ『俺のこと、なんか言ってた？』に本名の“茺田雅功”として出演することが発表された。【写真】何回見ても衝撃受ける、浜田と菜摘のド派手「ゴンドラ挙式」「主演を役所広司さん、脚本を宮藤官九郎さんが務める、ヒューマンコメディードラマです。浜田さんは役所さん演じる主人公のライバルである売れっ子俳優を演じます」（スポーツ紙記者、以下同