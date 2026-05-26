警察は26日、殺人容疑で新潟市南区下曲通の無職 栗原英樹容疑者（61）を逮捕しました。警察によりますと男は5月初旬ごろ、妻の美江子さん（61）を殺害しようと考え、自宅で七輪に火を付けて練炭を置いて燃焼させ、一酸化炭素中毒により死亡させた疑いがもたれています。5月11日午前、栗原容疑者が「妻が死んでいる」と110番通報。警察と消防が駆け付けたところ、自宅の居間で美江子さんが倒れているのが見つかり、その場で死亡を確