エアコンのフィルター掃除は、つい後回しにしがちな家事のひとつです。見た目には大きな変化がなくても、半年ほど掃除していないと、フィルターにはホコリがたまっている可能性があります。 では、フィルターを掃除するだけで、本当に電気代の節約につながるのでしょうか。本記事では、エアコンのフィルター掃除が電気代に与える影響や、家庭でできる現実的な節約対策について解説します。