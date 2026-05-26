兵庫・たつの市で親子2人が殺害された事件で、指名手配された男が事件後、服を着替えて逃走しているとみられることが分かりました。大山賢二容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅で、かつての隣人の田中千尋さん（52）を殺害した疑いで指名手配されています。5月19日に千尋さんと母の澄惠さん（74）の遺体が発見され事件が発覚しました。千尋さんは首を何度も刃物で刺され相当な出血があったとみられますが、捜査関係者によ