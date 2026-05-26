写真一枚で、親としての判断まで問われる時代になった。韓国芸能界で、スターたちの育児投稿をめぐる“育児検閲”が相次いでいる。【写真】飴玉1つで保育園を“非難”…日本人妻が炎上子どもとの日常を見せれば、共感を呼び、応援も集まり、再生数や広告にもつながりやすい。一方で、SNSに上がった一瞬の場面だけで「それは子どもに良くないのでは」「なぜそうしたのか」と指摘され、本人が釈明に追い込まれるケースも増えている。