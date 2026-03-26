京都・祇園の老舗日本茶ブランド「祇園辻利」から、新緑の季節にぴったりな「濃厚抹茶スイーツBOX」が数量限定で登場♡2026年5月25日（月）12時よりオンライン限定で販売されます。人気の抹茶スイーツを詰め込んだ特別なアソートは、自分へのご褒美にも、大切な人とのティータイムにもぴったり。はんなり香る宇治抹茶の奥深い味わいを、おうちでゆったり堪能してみて♪ 話題の抹茶生だいふく入り&#