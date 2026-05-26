Jリーグは26日、3月、6月決算の7クラブ（柏、湘南、札幌、鳥取、讃岐、高知、北九州）を除く、J1とJ2J3の53クラブの2025年度経営状況を開示し、38クラブが増収となり全体の売上高が過去最高の約1757億円だった。昨年5月に58クラブで発表した24年度集計を上回った。売上高トップはJ1浦和の約113億円。J1川崎が次いで約101億円だった。