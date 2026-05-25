職業ドライバーへのカスハラ最多はタクシー客が大勢いる飲食店やデパートなどでの店員に対するカスハラと違い、職業ドライバーのそれは、閉鎖的な空間で起きやすい。【写真で見る】交通関係労働者の中で最も「カスハラを経験した」比率の高いタクシードライバーの現実陸･海･空で働く、交通関係労働者のための組織「全日本交通運輸産業労働組合協議会」が2021年に取ったアンケート調査によると、回答者の46.6％が直近2年間で迷